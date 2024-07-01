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1 июля, 12:05

Россиян предупредили о росте цен на водку, бренди и коньяк

Сенатор Епифанова: В России водка подорожает на 50 рублей с 1 июля

В российских магазинах цены на водку, бренди и коньяк поднимутся несильно. Так, водка подорожает на 17–50 рублей в зависимости от бренда, а цены на коньяк и бренди увеличатся на 30–40 рублей и выше, рассказала сенатор Ольга Епифанова.

"По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идёт о ввозной продукции", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Сенатор отметила, что спрос на водку в последнее время всё меньше зависит от изменения цен. По словам Епифановой, причина этого кроется в росте популярности самогона, который производится на достаточно высоком уровне, в том числе дачниками и жителями деревень.

Епифанова объяснила, что производители самогона научились хорошо очищать и настаивать его на различных природных компонентах. Сенатор напомнила, что с сегодняшнего дня, 1 июля, повысились розничные цены на алкоголь крепостью более 28%. Теперь покупателям придётся заплатить за пол-литра водки — с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

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А ранее россиян предупредили, что водка вгоняет в депрессию. По словам специалиста, чрезмерное употребление этого вида спиртного нарушает нервную систему, что приводит к потере координации и ухудшению памяти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Дарья Нарыкова
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