Россиян предупредили, что водка вгоняет в депрессию

Чрезмерное употребление водки, как и другого алкоголя, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем как физическим, так и психическим. Например, самый популярный в России крепкий спиртной напиток может привести в том числе к депрессии. Об этом предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

По его словам, из-за неконтролируемого потребления спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени, гастрита, язвы, панкреатита. Также увеличивается вероятность возникновения инфаркта и инсульта. Кроме того, алкоголь негативно влияет на здоровье почек и иммунной системы в целом.

"Алкоголь нарушает нервную систему, что впоследствии приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги", — сообщил врач "Ленте.ру".