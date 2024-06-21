Россиян предупредили, что водка вгоняет в депрессию
Токсиколог Кутушов предупредил об угрозе развития депрессии от водки
Чрезмерное употребление водки, как и другого алкоголя, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем как физическим, так и психическим. Например, самый популярный в России крепкий спиртной напиток может привести в том числе к депрессии. Об этом предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
По его словам, из-за неконтролируемого потребления спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени, гастрита, язвы, панкреатита. Также увеличивается вероятность возникновения инфаркта и инсульта. Кроме того, алкоголь негативно влияет на здоровье почек и иммунной системы в целом.
"Алкоголь нарушает нервную систему, что впоследствии приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги", — сообщил врач "Ленте.ру".
Ранее Life.ru рассказывал, какая доза водки становится смертельной. Так, печень человека может переработать максимум 120 миллиграммов этилового спирта. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печёночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях.