"Ни одну клетку не пощадит и загонит в гроб": Хирург раскрыл, какой орган водка уничтожает в первую очередь Хирург Умнов: Водка уничтожает поджелудочную железу и вызывает отмирание клеток 21 мая, 12:37 Водка уничтожает поджелудочную железу и вызывает отмирание клеток. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Среди потенциальных заболеваний у любителей спиртного — панкреатит и сахарный диабет, а также пониженная эффективность печени. Об этом предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Водка буквально уничтожает поджелудочную, провоцирует отмирание её клеток. Уничтожает печень — жировое перерождение, когда ткани органа превращаются в рубцы. Печень перестаёт обезвреживать токсины, наступает печёночная энцефалопатия. Далее — цирроз, портальная гипертензия, что вызывает кровотечение из варикозных вен пищевода и желудка, которое практически в 100% случаев приводит к смерти. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

По словам врача, этанол также нарушает сердечный ритм и повышает давление, размягчает ткани головного мозга и снижает умственные способности. Помимо этого, водка провоцирует рак желудка, печени и пищевода.

"Водка, представляющая собой смесь отфильтрованных воды и спирта, — страшный яд для организма. Ни одну клетку не пощадит и загонит в гроб, уничтожает всё на своём пути. Регулярно пьющий водку редко доживает до 50", — заключил Умнов в беседе с NEWS.ru.

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Авторы Николай Рюмин