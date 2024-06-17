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17 июня, 16:46

Права на водку "Столичная" и "Московская" ушли с молотка в Европе за €1,6 млн

Права на использование 18 алкогольных брендов проданы на аукционе в нидерландской Гааге. Как сообщает РИА "Новости", они ушли с молотка единым лотом за 1,6 млн евро, организатором торгов выступила компания Equilibristen Baillifs.

Теперь права на использование брендов, в том числе названий водки "Московская" и "Столичная", будут принадлежать компании Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге и входит в концерн SPI Group (принадлежит Юрию Шефлеру).

Торги были организованы компанией Equilibristen Baillifs. Участвовали в них три компании, которые внесли залог в размере 250 тысяч евро. Товарные знаки принадлежали российскому федеральному казённому предприятию (ФКП) "Союзплодоимпорт".

Хирург назвал смертельную дозу водки
Хирург назвал смертельную дозу водки

Кстати, говоря о водке, ранее хирург раскрыл, какой орган этот алкогольный напиток уничтожает в первую очередь. Как оказалось, спиртное влияет на поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Среди потенциальных заболеваний у любителей спиртного — панкреатит и сахарный диабет, а также пониженная эффективность печени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Нигина Азамова
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