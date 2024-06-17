Права на водку "Столичная" и "Московская" ушли с молотка в Европе за €1,6 млн

Права на использование 18 алкогольных брендов проданы на аукционе в нидерландской Гааге. Как сообщает РИА "Новости", они ушли с молотка единым лотом за 1,6 млн евро, организатором торгов выступила компания Equilibristen Baillifs.

Теперь права на использование брендов, в том числе названий водки "Московская" и "Столичная", будут принадлежать компании Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге и входит в концерн SPI Group (принадлежит Юрию Шефлеру).

Торги были организованы компанией Equilibristen Baillifs. Участвовали в них три компании, которые внесли залог в размере 250 тысяч евро. Товарные знаки принадлежали российскому федеральному казённому предприятию (ФКП) "Союзплодоимпорт".