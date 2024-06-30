Повышение пенсий, отмена комиссии на оплату ЖКУ, подорожание водки и другие нововведения с 1 июля 2024 года Со второго полугодия вступает в силу ряд нормативных актов, вносящих изменения в различные сферы жизни. Они коснутся пенсионного обеспечения, оплаты жилищно-коммунальных услуг, цен на спиртное, выдачи загранпаспортов, оформления ипотеки и многого другого. 29 июня, 21:13 Какие законы вступают в силу с 1 июля 2024 года. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Повышение пенсий

1 июля станет радостным днём для некоторых категорий пенсионеров, которых ожидает очередное повышение пенсии. К ним относятся граждане, которым исполнилось 80 лет, пенсионеры, закончившие трудовую деятельность, а также военные пенсионеры и члены их семей, постоянно проживавшие на 30 сентября 2022 года в новых регионах РФ — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Для россиян, достигших 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Для россиян, достигших 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. В нынешнем году она составляет 8134,88 рубля, а с 1 июля для отметивших 80-летний юбилей она составит 16 269,76 рубля. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Пенсию проиндексируют автоматически сразу после дня рождения. Однако выплаты начнутся только со следующего месяца.

Эта прибавка положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. На получателей пенсии по инвалидности или по потере кормильца повышение не распространяется.

Повышение выплат ожидает также работавших пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность. В период, когда они, будучи на пенсии, продолжали работать, индексация пенсий им была не положена. Но после увольнения они имеют право на перерасчёт пенсии с учётом всех предыдущих индексаций.

Индексация тарифов

Плановая ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в нынешнем году будет произведена с 1 июля. Размер повышения в каждом регионе местные власти устанавливают самостоятельно, однако средний индекс роста тарифов по региону не может превышать предельного значения, установленного правительством.

Предельные индексы роста тарифов для разных регионов правительством утверждены различные. Например, для Москвы утверждён предельный средний уровень повышения тарифов в 11%, для Петербурга — 9,8%, для Московской области — 10,7%, для Ленинградской области — 10,2%.

Самый низкий предельный уровень роста тарифов утверждён для Хакасии (4%), самый высокий — для Омской области (14%). В среднем по стране повышение цен на ЖКУ составит около 9,8%.

Отмена комиссии за оплату ЖКУ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете банкам и платёжным агентам взимать комиссию при оплате за жилое помещение и услуги ЖКХ с граждан, нуждающихся в соцподдержке.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете банкам и платёжным агентам взимать комиссию при оплате за жилое помещение и услуги ЖКХ с некоторых категорий граждан. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

От оплаты комиссии при внесении платежей за услуги ЖКХ освобождаются: ветераны боевых действий, пенсионеры, взрослые члены многодетных семей, члены семей погибших участников боевых действий и Великой Отечественной войны, члены семей умерших ветеранов с инвалидностью, граждане с инвалидностью.

Отмена комиссии касается не только самой оплаты ЖКУ, но и погашения пеней за задолженности по их оплате.

Подорожание водки

С 1 июля вводятся новые минимальные цены на крепкий алкоголь, то есть на напитки крепостью более 28°. Так, минимальная розничная цена 0,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка — 556 рублей, бренди — 403 рубля. Торговым организациям будет запрещено назначать цены ниже этих значений.

Загранпаспорт обойдётся дороже

С 1 июля вступает в действие Федеральный закон о повышении размера госпошлины за действия с гражданством и документами. Согласно закону, увеличены размеры госпошлины за различные действия.

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 5000 до 6000 рублей, а за выдачу загранпаспорта для детей в возрасте до 14 лет — с 2500 до 3000 рублей.

Оформление мигрантов

Пошлина за выдачу вида на жительства иностранцам или лицам без гражданства возрастёт с 5000 до 6000 рублей, а за регистрацию иностранцев по месту жительства в России — с 350 до 420 рублей.

За разрешение на привлечение и использование иностранных работников работодателю придётся раскошелиться на 12 000 рублей вместо прежних 10 000.

Пошлина за выдачу разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства подорожает с 3500 до 4200 рублей. Также с 3500 до 4200 рублей возрастёт и пошлина на получение гражданства Российской Федерации.

Как изменится льготная ипотека

1 июля завершается программа выдачи льготных ипотечных кредитов с господдержкой под 8% годовых. По этой программе можно было получить кредит до 6 млн рублей на 30 лет при оплате первоначального взноса в размере 30%. Теперь такой возможности не будет.

Семьи с детьми до шести лет включительно могут получить ипотеку по ставке в 6% годовых. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Однако программа семейной ипотеки, которая также должна была завершиться 1 июля, по предложению президента России Владимира Путина будет продлена ещё на шесть лет — до 2030 года. По этой программе семьи с детьми до шести лет включительно могут получить кредит по ставке в 6% годовых.

Заёмщикам помогут выбраться из долговой ямы

Должников по кредитам наверняка порадует вступление с 1 июля в силу Федерального закона об очерёдности погашения задолженности по потребительским кредитам. Закон устанавливает строго определённую очерёдность погашения задолженности. Она такова: из внесённой должником суммы сначала погашаются проценты по задолженности, затем основной долг, потом проценты за текущий период, следом основной долг за текущий период и только в последнюю очередь — пени и штрафы. Банкам запрещено менять этот порядок при заключении договоров кредитования.

Новый порядок даёт добросовестным заёмщикам, у которых оказалось недостаточно средств для погашения всех обязательств перед банком, надежду всё же рассчитаться с долгами. Поскольку если банк направлял вносимую должником сумму в первую очередь на уплату штрафов и пени, то нередко её только на это и хватало. А основной долг так и оставался неоплаченным, что превращало заёмщика в вечного должника банка. Теперь изменения позволят должникам выкарабкаться из такой ситуации.

Авторы Владимир Дюжий