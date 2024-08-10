Российская молодёжь стала меньше пить ради успеха

В России выросло число людей, не употребляющих алкоголь. Причём наибольшая доля приходится на молодёжь в возрасте от 16 до 25 лет. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik.

"Всего доля трезвенников среди всех россиян старше 16 лет увеличилась за последние 20 лет с 23,7 до 38,8%. Наибольший вклад в эту группу внесла молодёжь в возрастной группе до 25 лет — раньше этот показатель был 25,4%, а стал 55%, то есть больше половины. Это же какой свет в конце тоннеля появился у нас! Понимаете, это прямо бальзам на сердце", — отметил Онищенко, ссылаясь на данные исследования аналитиков ВШЭ.

Он также добавил, что молодые люди не только стали меньше пить, но и занимаются спортом, строят планы относительно своего будущего. По мнению академика, это очень хорошая тенденция.