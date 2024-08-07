Врач рассказал, когда рюмочка для аппетита — признак алкоголизма

Для некоторых привычка выпить бокальчик спиртного перед сном или рюмочку для аппетита — обычное дело. Однако этот ритуал может перерасти в серьёзную зависимость, от которой избавиться трудно. Об этом в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

По словам эксперта, первая стадия алкоголизма может длиться до пяти лет и начинается с простого желания часто выпивать. При этом алкоголик начинает использовать спиртное для снятия стресса, что становится привычкой. В поведении человека также наблюдаются заметные изменения: он становится громким, болтливым и активным в состоянии опьянения.

Одним из тревожных сигналов является потребление алкоголя в любое время дня, что свидетельствует о прогрессирующей зависимости. Окружающие начинают замечать эту привычку, а сам человек может демонстрировать некоторые признаки, например такие, как уверенность, что он может контролировать своё питьё по собственному желанию.

Врач также отметил, что на развитие зависимости могут влиять наследственность, частота употребления, объём выпиваемого алкоголя и общее состояние здоровья.