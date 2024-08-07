Врач рассказал, когда рюмочка для аппетита — признак алкоголизма
Врач Осипов: Потребление спиртного в любое время дня — признак алкоголизма
По словам врача, алкоголик начинает использовать спиртное для снятия стресса, что становится привычкой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.O.N Dslr Camera
Для некоторых привычка выпить бокальчик спиртного перед сном или рюмочку для аппетита — обычное дело. Однако этот ритуал может перерасти в серьёзную зависимость, от которой избавиться трудно. Об этом в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.
По словам эксперта, первая стадия алкоголизма может длиться до пяти лет и начинается с простого желания часто выпивать. При этом алкоголик начинает использовать спиртное для снятия стресса, что становится привычкой. В поведении человека также наблюдаются заметные изменения: он становится громким, болтливым и активным в состоянии опьянения.
Одним из тревожных сигналов является потребление алкоголя в любое время дня, что свидетельствует о прогрессирующей зависимости. Окружающие начинают замечать эту привычку, а сам человек может демонстрировать некоторые признаки, например такие, как уверенность, что он может контролировать своё питьё по собственному желанию.
Врач также отметил, что на развитие зависимости могут влиять наследственность, частота употребления, объём выпиваемого алкоголя и общее состояние здоровья.
Ранее другие эксперты также рассказывали россиянам об алкоголизме. Так, психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что первый признак развития алкоголизма — это утрата защитного рвотного рефлекса, что позволяет человеку выпивать больше, чем обычно. Специалист отметил, что алкоголики теряют количественный контроль, увеличивая объём потребляемого алкоголя, и начинают выпивать без повода, игнорируя негативные последствия.