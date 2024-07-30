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30 июля, 14:22

Нарколог раскрыл россиянам первые признаки алкоголизма

Нарколог Шуров: Первым признаком алкоголизма является отсутствие рвотного рефлекса

Первым признаком развития алкоголизма является утрата защитного рвотного рефлекса, а также употребление спиртного без повода. Об этом рассказал психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров, его цитирует NEWS.ru.

"После выпитого алкоголя у вас пропадает рвотный рефлекс. Это первый и один из главных признаков. Человек может выпить больше, чем он выпивал обычно. Также при проявлении алкоголизма пропадает количественный контроль. Возможно, раньше вам хватало стакана, а сейчас уже нужно две бутылки", пояснил специалист.

Шуров добавил, что у страдающего алкоголизмом сужается и "репертуар употребления". Также человеку уже не нужен повод, чтобы выпить. Он больше не обращает внимания на последствия, будь то пропуск важной встречи или работы, и продолжает выпивать.

"Любое событие и повод отдохнуть у вас сопровождается алкоголем — это тоже признак алкоголизма", — заключил нарколог.

Россияне помогли европейцам снизить потребление алкоголя
Россияне помогли европейцам снизить потребление алкоголя

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что потребление алкоголя в России снизилось почти с 14 литров на человека в 2009 году до чуть более 8 литров в настоящее время. Доля курящих людей за тот же период уменьшилась с 40 до менее чем 19%.

Обложка ©

Freepik

Дмитрий Коренев
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