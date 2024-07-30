Нарколог раскрыл россиянам первые признаки алкоголизма

Первым признаком развития алкоголизма является утрата защитного рвотного рефлекса, а также употребление спиртного без повода. Об этом рассказал психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров, его цитирует NEWS.ru.

"После выпитого алкоголя у вас пропадает рвотный рефлекс. Это первый и один из главных признаков. Человек может выпить больше, чем он выпивал обычно. Также при проявлении алкоголизма пропадает количественный контроль. Возможно, раньше вам хватало стакана, а сейчас уже нужно две бутылки", — пояснил специалист.

Шуров добавил, что у страдающего алкоголизмом сужается и "репертуар употребления". Также человеку уже не нужен повод, чтобы выпить. Он больше не обращает внимания на последствия, будь то пропуск важной встречи или работы, и продолжает выпивать.

"Любое событие и повод отдохнуть у вас сопровождается алкоголем — это тоже признак алкоголизма", — заключил нарколог.