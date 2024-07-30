Россияне помогли европейцам снизить потребление алкоголя

Европе удалось добиться снижения потребления спиртного на 10%. Произошло это в связи с падением популярности алкоголя в России, отчего средние показатели по континенту стали падать, сообщает Европейское региональное бюро ВОЗ.

"Это в первую очередь связано со значительным уменьшением потребления алкоголя в некоторых наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина", — заключили в бюро.

ВОЗ призвала власти Европы вести более активную борьбу с пьянством, ограничив продажу спиртного и увеличив акцизные сборы. Несмотря на позитивные данные, европейцы в среднем выпивают 9,2 литра чистого алкоголя в год, что является рекордом по планете.

"Каждый день в регионе от причин, связанных с алкоголем, умирают около 2200 человек. Смерти, вызванные алкоголем, составляют почти 9% всех смертей в регионе, что является самым высоким вкладом алкоголя в общую смертность в мире", — сообщает организация.