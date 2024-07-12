Нарколог назвал Life.ru топ самых пьющих профессий Нарколог Шуров: Офисный планктон подсаживается на алкоголь из-за корпоративов 12 июля, 05:22 Офисный планктон подсаживается на алкоголь из-за корпоративов. Обложка © Freepik.com / senivpetro

Наступила пятница, которая для многих работников является поводом пуститься во все алкогольные тяжкие. Какие профессии являются наиболее "пьющими", Life.ru рассказал врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

По его словам, на первом месте с отрывом идут сантехники, грузчики, строители и вообще представители ЖКХ. Нарколог объясняет их любовь к выпивке слабой мотивацией, достаточно тяжёлыми условиями монотонного физического труда, низким уровнем зарплаты и слабым соцпакетом.

Отдельная история с силовиками. Люди, которые испытывают дефицит кадров, психоэмоциональные нагрузки, физические. Профессии, связанные с риском: силовики, пожарные, военные. Там тоже уровень алкоголизации высокий. Василий Шуров Психиатр-нарколог

В списке оказались и все, кто связан с сельским хозяйством. Шуров объяснил это деревенскими традициями, тяжёлыми условиями труда, низким уровнем образования.

Врачи и средний медперсонал в топе по увлечению спиртными напитками из-за высокой ответственности, которая на них лежит, низких зарплат, огромного количества стрессов, доступа к спиртосодержащим препаратам, антисептикам.

Офисные сотрудники очень часто подсаживаются на алкоголь из-за системы переработок, монотонного труда, постоянной напряжённой атмосферы в коллективах. И даже корпоративная культура — это, как правило, мероприятия с горячительными напитками. Также часто кто-то из коллектива склоняет других коллег выпить, добавил Шуров.

А ранее Life.ru рассказывал о том, какая доза водки будет смертельной для человека. Этиловый спирт, попавший в организм в дозе выше 120 миллиграммов, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях, а симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки.

Авторы Андрей Горяничев