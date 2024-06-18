Названы условно безопасные дозы алкоголя для мужчин и женщин Врач Заможняя: Для мужчин условно безопасной дозой пива являются 500 мл 18 июня, 14:30 Для мужчин условно безопасной дозой пива являются 500 мл. Обложка © freepik.com

Печень нередко называют "биохимическим заводом тела", и для того, чтобы сохранить этот орган здоровым, необходимы сбалансированное питание и минимизация потребления спиртного. О том, существуют ли безопасные дозы алкоголя, рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт подчеркнула, что полностью безопасных доз алкоголя не существует, однако есть условно безопасные, которые не наносят печени серьёзного вреда. Так, для мужчин это 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина или 60 миллилитров водки, а для женщин — 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина или 30 миллилитров водки. При этом важно не употреблять спиртное три-четыре дня в неделю.

А чтобы полностью уменьшить риск развития заболеваний печени, лучше вовсе свести употребление алкоголя к минимуму.

А ранее Life.ru рассказывал о том, какая доза водки будет смертельной для человека. Этиловый спирт, попавший в организм в дозе выше 120 миллиграммов, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях, а симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки.

Авторы Мария Скворцова