Россияне стали меньше пить и курить, заявила Голикова

В России потребление алкоголя в 2009 году составляло почти 14 литров на человека. Сейчас показатель снизился почти до восьми литров, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме "Здоровое общество".

"Когда мы начинали [работу в этом направлении], то потребление алкоголя [в 2009 году] составляло почти 14 литров на человека. Сейчас этот [показатель составляет] чуть более 8 литров", — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер пояснила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Кроме того, по её словам, ранее в рационе человека преобладали выпечка, макароны, сахар. Россияне очень мало употребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. Голикова уточнила, что потребление хлеба сократилось на 9%. Однако людям всё ещё необходимо изменить рацион в лучшую сторону, добавив больше рыбы, фруктов и овощей.

Вице-премьер дополнила, что 484 центра здоровья и более четырёх тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни российских граждан.