Стало известно, сколько лет жизни может потерять человек из-за любви к алкоголю
Нарколог Масякин: Из-за алкоголизма человек может потерять до 15 лет жизни
Люди, страдающие алкогольной зависимостью, теряют от шести до 15 лет жизни. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
По словам медика, точный срок потерянной жизни зависит от общего состояния здоровья человека и от потребляемого им количества горячительных напитков. Кроме того, добавил специалист, важно учитывать и социальные последствия алкоголизма. Это когда человек теряет работу, либо не может её найти и из-за этого уходит в запой.
"Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", — приводит РИА "Новости" слова Масякина.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что потребление алкоголя в России снизилось почти с 14 литров на человека в 2009 году до чуть более 8 литров в настоящее время. Доля курящих людей за тот же период уменьшилась с 40 до менее чем 19%.
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