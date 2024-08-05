Стало известно, сколько лет жизни может потерять человек из-за любви к алкоголю

Люди, страдающие алкогольной зависимостью, теряют от шести до 15 лет жизни. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

По словам медика, точный срок потерянной жизни зависит от общего состояния здоровья человека и от потребляемого им количества горячительных напитков. Кроме того, добавил специалист, важно учитывать и социальные последствия алкоголизма. Это когда человек теряет работу, либо не может её найти и из-за этого уходит в запой.

"Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", — приводит РИА "Новости" слова Масякина.