Япония, Австралия, Индия и США предложили реформировать Совет Безопасности ООН

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США, представляющие Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD), заявили о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. В их совместной декларации, опубликованной по итогам саммита, прошедшего 21 сентября в американском штате Делавэр, говорится, что этот орган организации должен стать более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным и демократичным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, участники призвали к расширению постоянных и непостоянных мест в обновлённом Совбезе ООН с акцентом на включение новых стран из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.