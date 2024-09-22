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22 сентября, 03:47

Япония, Австралия, Индия и США предложили реформировать Совет Безопасности ООН

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США, представляющие Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD), заявили о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. В их совместной декларации, опубликованной по итогам саммита, прошедшего 21 сентября в американском штате Делавэр, говорится, что этот орган организации должен стать более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным и демократичным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, участники призвали к расширению постоянных и непостоянных мест в обновлённом Совбезе ООН с акцентом на включение новых стран из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

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Ранее стало известно, что российская делегация, возглавляемая Сергеем Лавровым, посетит Нью-Йорк 28 сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Помимо участия в заседаниях, Лавров планирует провести переговоры с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Обложка ©

flickr / United Nations Photo

Артём Гапоненко
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