Новый премьер Японии вознамерился решить «территориальный спор» с Россией
Премьер Японии Исиба подтвердил курс Токио на заключение мирного договора с РФ
Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / AP
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил с первой программной речью перед парламентом. 67-летний политик указал, что курс правительства страны на решение «территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией остался неизменным.
«Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Исиба.
При этом новый японский премьер заявил, что продолжит придерживаться политики санкционного давления на РФ, которую вёл его предшественник Фумио Кисида.
Напомним, с середины прошлого века Москва и Токио проводили переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому являются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В России неоднократно заявляли, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит оспариванию.
В конце марта 2022 года Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку об «оккупации» Южных Курил Россией, назвав острова своей «неотъемлемой частью». В ответ на это в МИД РФ напомнили, что гряда на законных основаниях является российской территорией, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предупредил Токио, что Москва не станет терпеть подобные заявления. В мае 2023 года японский посол в США Кодзи Томита заявил о желании страны «с нетерпением» возобновить диалог по островам.