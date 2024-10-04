Новый премьер Японии вознамерился решить «территориальный спор» с Россией

Напомним, с середины прошлого века Москва и Токио проводили переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому являются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В России неоднократно заявляли, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит оспариванию.