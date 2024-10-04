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4 октября, 12:34

Новый премьер Японии вознамерился решить «территориальный спор» с Россией

Премьер Японии Исиба подтвердил курс Токио на заключение мирного договора с РФ

Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / AP

Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / AP

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил с первой программной речью перед парламентом. 67-летний политик указал, что курс правительства страны на решение «территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией остался неизменным.

«Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Исиба.

При этом новый японский премьер заявил, что продолжит придерживаться политики санкционного давления на РФ, которую вёл его предшественник Фумио Кисида.

Напомним, с середины прошлого века Москва и Токио проводили переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому являются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В России неоднократно заявляли, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит оспариванию.

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В конце марта 2022 года Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку об «оккупации» Южных Курил Россией, назвав острова своей «неотъемлемой частью». В ответ на это в МИД РФ напомнили, что гряда на законных основаниях является российской территорией, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предупредил Токио, что Москва не станет терпеть подобные заявления. В мае 2023 года японский посол в США Кодзи Томита заявил о желании страны «с нетерпением» возобновить диалог по островам.

Никита Никонов
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