Случился затык: Японский генсек не смог ответить на вопрос о Курилах
Генсек кабмина Японии запнулся на вопросе о посещении могил предков на Курилах
Ёсимаса Хаяси. Обложка © ТАСС / АР / Raad Adayleh
Во время вопроса о возобновлении визитов на могилы предков бывшими жителями Курильских островов генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси замялся и выдержал долгую паузу. Это случилось на пресс-конференции с журналистами газеты "Асахи".
На конференции политику задали вопрос, возможно ли возобновление посещений бывшими жителями региона захоронений их предков. Он же вместо дежурного быстрого ответа замялся и около минуты ожидал распечатку с ответом.
"Что касается посещения могил на северных территориях (Так в Японии называют южные острова Курильской гряды. – Прим. Life.ru), то правительство придаёт этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", — ответил Хаяси.
Он добавил, что Япония задействует максимум усилий в этом вопросе, включая переговоры японского посла в РФ и замминистра МИД России.
Напомним, что президент России Владимир Путин отказался от предложения Японии по Курильским островам. Сделка заключалась в предоставлении доступа к гряде в обмен на огромные инвестиции в Дальний Восток.