Случился затык: Японский генсек не смог ответить на вопрос о Курилах

Во время вопроса о возобновлении визитов на могилы предков бывшими жителями Курильских островов генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси замялся и выдержал долгую паузу. Это случилось на пресс-конференции с журналистами газеты "Асахи".

На конференции политику задали вопрос, возможно ли возобновление посещений бывшими жителями региона захоронений их предков. Он же вместо дежурного быстрого ответа замялся и около минуты ожидал распечатку с ответом.

"Что касается посещения могил на северных территориях (Так в Японии называют южные острова Курильской гряды. – Прим. Life.ru), то правительство придаёт этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", — ответил Хаяси.

Он добавил, что Япония задействует максимум усилий в этом вопросе, включая переговоры японского посла в РФ и замминистра МИД России.