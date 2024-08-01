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1 августа, 08:35

Случился затык: Японский генсек не смог ответить на вопрос о Курилах

Генсек кабмина Японии запнулся на вопросе о посещении могил предков на Курилах

Ёсимаса Хаяси. Обложка © ТАСС / АР / Raad Adayleh

Ёсимаса Хаяси. Обложка © ТАСС / АР / Raad Adayleh

Во время вопроса о возобновлении визитов на могилы предков бывшими жителями Курильских островов генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси замялся и выдержал долгую паузу. Это случилось на пресс-конференции с журналистами газеты "Асахи".

На конференции политику задали вопрос, возможно ли возобновление посещений бывшими жителями региона захоронений их предков. Он же вместо дежурного быстрого ответа замялся и около минуты ожидал распечатку с ответом.

"Что касается посещения могил на северных территориях (Так в Японии называют южные острова Курильской гряды. – Прим. Life.ru), то правительство придаёт этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", — ответил Хаяси.

Он добавил, что Япония задействует максимум усилий в этом вопросе, включая переговоры японского посла в РФ и замминистра МИД России.

Но пока не поедет: Путин не увидел оснований не посещать Курилы
Но пока не поедет: Путин не увидел оснований не посещать Курилы

Напомним, что президент России Владимир Путин отказался от предложения Японии по Курильским островам. Сделка заключалась в предоставлении доступа к гряде в обмен на огромные инвестиции в Дальний Восток.

Николай Рюмин
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