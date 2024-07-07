В Китае удивились реакции Путина на предложение Японии

Президент России Владимир Путин отказался от предложения Японии по Курильским островам, пишет китайское издание Sohu. Сделка заключалась в предоставлении доступа к гряде в обмен на масштабные инвестиции в Дальний Восток.

Отказ российского лидера удивил Китай, указывается в публикации. Однако, несмотря на, казалось бы, выгодность предложения, решение президента было продиктовано вопросами национальной безопасности: если бы Москва согласилась, на "Северных территориях", например, могли бы появиться американские военные базы. По мнению авторов, Токио никогда не сможет получить острова, даже если предложит огромные деньги.