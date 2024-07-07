В Китае удивились реакции Путина на предложение Японии
Sohu: Реакция Путина на предложение Японии по Курилам удивила Китай
Остров Кунашир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei
Президент России Владимир Путин отказался от предложения Японии по Курильским островам, пишет китайское издание Sohu. Сделка заключалась в предоставлении доступа к гряде в обмен на масштабные инвестиции в Дальний Восток.
Отказ российского лидера удивил Китай, указывается в публикации. Однако, несмотря на, казалось бы, выгодность предложения, решение президента было продиктовано вопросами национальной безопасности: если бы Москва согласилась, на "Северных территориях", например, могли бы появиться американские военные базы. По мнению авторов, Токио никогда не сможет получить острова, даже если предложит огромные деньги.
Ранее Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не посетить Курильские острова. Однако президент пока не планирует делать это.