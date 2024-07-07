Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 08:50

В Китае удивились реакции Путина на предложение Японии

Sohu: Реакция Путина на предложение Японии по Курилам удивила Китай

Остров Кунашир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Остров Кунашир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Президент России Владимир Путин отказался от предложения Японии по Курильским островам, пишет китайское издание Sohu. Сделка заключалась в предоставлении доступа к гряде в обмен на масштабные инвестиции в Дальний Восток.

Отказ российского лидера удивил Китай, указывается в публикации. Однако, несмотря на, казалось бы, выгодность предложения, решение президента было продиктовано вопросами национальной безопасности: если бы Москва согласилась, на "Северных территориях", например, могли бы появиться американские военные базы. По мнению авторов, Токио никогда не сможет получить острова, даже если предложит огромные деньги.

Путин объяснил, почему сегодня не получится заключить мирный договор с Японией
Путин объяснил, почему сегодня не получится заключить мирный договор с Японией

Ранее Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не посетить Курильские острова. Однако президент пока не планирует делать это.

Японию призвали оставить споры с Москвой о Курилах и заняться конструктивом
Японию призвали оставить споры с Москвой о Курилах и заняться конструктивом
Матвей Константинов
  • Новости
  • Китай
  • Япония
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров