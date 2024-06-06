Путин объяснил, почему сегодня не получится заключить мирный договор с Японией
Путин: Сегодня нет условий, чтобы Россия и Япония заключили мирный договор
Сейчас нет условий для того, чтобы Россия заключила с Японией мирный договор. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что диалог между Токио и Москвой подвержен влиянию ангажированности Страны восходящего солнца по украинскому вопросу.
"Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего с японской стороны", — пояснил Путин.
Он также заявил, что Россия в двухсторонних отношениях не делала ничего, что сделало бы диалог между странами сложнее.
Ранее в китайских СМИ поделились интересным наблюдением о российской активности на Дальнем Востоке. Там заявили, что Россия строит на Курилах целую сеть разведывательных баз, посылая таким образом Японии сигнал о том, что помощь Украине не останется без последствий. При этом аналитики думают, что серьёзной угрозы для Токио нет, потому что базы носят скорее оборонительный характер. Российский президент Владимир Путин не видит оснований не посещать Курилы, однако в ближайшее время туда не поедет.
Life.ru