Путин объяснил, почему сегодня не получится заключить мирный договор с Японией

Сейчас нет условий для того, чтобы Россия заключила с Японией мирный договор. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что диалог между Токио и Москвой подвержен влиянию ангажированности Страны восходящего солнца по украинскому вопросу.

"Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего с японской стороны", — пояснил Путин.

Он также заявил, что Россия в двухсторонних отношениях не делала ничего, что сделало бы диалог между странами сложнее.