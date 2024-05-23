Россия жёстко предостерегла Японию от возрождения армии: "Чревато угрозами"

Россия примет необходимые контрмеры, если Япония решит отменить девятую статью конституции, которая предполагает отказ от наличия собственной армии. Об этом сообщила руководитель третьего департамента Азии Министерства иностранны дел РФ Людмила Воробьёва.

Она подчеркнула, что российская сторона пристально наблюдает за действиями Японии, пытающейся "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенное конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию". По её словам, эти процессы набирают силу.

"Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", — рассказала дипломат в беседе с РИА "Новости", отметив, что конституция Японии является исключительно внутренним делом этой страны.

В то же время, в Токио должны понимать, что девятая статья, закрепляющая отказ "от войны, как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы, как средства разрешения международных споров", определила международные обязательства Страны восходящего солнца по отношению к остальным субъектам международного права, напомнила Воробьёва. Её отмена не обойдётся без внешнеполитических последствий, в частности вызовет рост напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызвав новый этап гонки вооружений. Так или иначе, окончательный выбор в этом вопросе остаётся за народом Японии — граждане страны примут решение на референдуме, до которого, впрочем, предстоит проделать долгий путь, подытожила дипломат.

Япония — единственная в мире страна, у которой в Конституции закреплён запрет на создание собственной армии. Согласно девятой статье государство отказывается от войны как способа разрешения международных споров, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Тем не менее в Японии есть Силы самообороны, которые формально являются особым видом полицейских сил. Верховным главнокомандующим является премьер-министр.