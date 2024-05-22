Японию призвали оставить споры с Москвой о Курилах и заняться конструктивом

"В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьёзно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям", — сказано в материале.

Ранее в китайских СМИ поделились интересным наблюдением о российской активности на Дальнем Востоке. Там заявили, что Россия строит на Курилах целую сеть разведывательных баз, посылая таким образом Японии сигнал о том, что помощь Украине не останется без последствий. При этом аналитики считают, что серьёзной угрозы для Страны восходящего солнца нет, ведь базы носят скорее оборонительный характер и не создают наступательного потенциала. Однако повод для беспокойства, по их мнению, всё же есть.