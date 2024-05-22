Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 15:50

Японию призвали оставить споры с Москвой о Курилах и заняться конструктивом

Hokkaido Shimbun: Кабмину Японии стоит повременить с переговорами о Курилах с РФ

Японскому кабинету министров стоит повременить относительно переговоров с Россией о принадлежности Курильских островов. Такое мнение опубликовало издание Hokkaido Shimbun.

"В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьёзно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям", сказано в материале.

По мнению обозревателей, Токио стоит сосредоточиться на тех сферах взаимодействия с Москвой, где ещё прослеживаются какие-то перспективы. В качестве примера таковой издание приводит рыболовный промысел.

В Японии назвали нового союзника России в Азии
В Японии назвали нового союзника России в Азии

Ранее в китайских СМИ поделились интересным наблюдением о российской активности на Дальнем Востоке. Там заявили, что Россия строит на Курилах целую сеть разведывательных баз, посылая таким образом Японии сигнал о том, что помощь Украине не останется без последствий. При этом аналитики считают, что серьёзной угрозы для Страны восходящего солнца нет, ведь базы носят скорее оборонительный характер и не создают наступательного потенциала. Однако повод для беспокойства, по их мнению, всё же есть.

Обложка ©

Shutterstock / kaikups

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров