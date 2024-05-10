Россия нашла способ "наказать" Японию за поддержку Украины, пишут СМИ

Возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Об этом написала китайская газета South China Morning Post ( SCMP ). По словам, аналитиков новые оборонительные базы вызывают беспокойство, но не представляют собой серьёзную новую угрозу для Японии, поскольку они не обладают наступательным потенциалом.

Кроме того, по его мнению, Москва хочет показать Токио, что у шагов в поддержку Киева будут последствия, и они не в интересах Японии. Другой эксперт — профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой — подчеркнул, что эти разведывательные базы позволят России быть всегда в курсе того, какие действия совершает Япония, основываясь на её радиолокационных сигналах. По мнению самого издания, это значит, что Москва будет также знать о том, какие шаги предпринимаются США.