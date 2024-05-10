Россия нашла способ "наказать" Японию за поддержку Украины, пишут СМИ
SCMP: Россия направила в адрес Японии жёсткий сигнал из-за поддержки Украины
Россия ищет способ "наказать" Японию, за поддержку Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Об этом написала китайская газета South China Morning Post (SCMP). По словам, аналитиков новые оборонительные базы вызывают беспокойство, но не представляют собой серьёзную новую угрозу для Японии, поскольку они не обладают наступательным потенциалом.
"Россия ищет любой способ "наказать" Японию, поддерживающую международные санкции и оказывающую поддержку Украине, например, введение запрета на импорт японских морепродуктов", — отметил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.
Кроме того, по его мнению, Москва хочет показать Токио, что у шагов в поддержку Киева будут последствия, и они не в интересах Японии. Другой эксперт — профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой — подчеркнул, что эти разведывательные базы позволят России быть всегда в курсе того, какие действия совершает Япония, основываясь на её радиолокационных сигналах. По мнению самого издания, это значит, что Москва будет также знать о том, какие шаги предпринимаются США.
Ранее Life.ru писал, что Россия следит за японо-американскими манёврами у своих границ. Об этом заявил посол России в азиатском государстве Николай Ноздрёв. Дипломат напомнил, что РФ регулярно предупреждает Токио о контршагах, призванных блокировать военные угрозы, на которые Москва будет вынуждена пойти при продолжении такой активности.