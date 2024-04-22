Япония раскрыла истинный размер помощи Украине, она почти вдвое больше заявленной
В Правительстве Японии заявили о помощи Украине на сумму 12 млрд долларов
К настоящему моменту сумма оказанной Японией помощи Украине составляет 12 миллиардов долларов, сказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. До этого момента называлось официальное значение в 7,6 миллиардов долларов.
"Наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиарда долларов. Мы продолжим взаимодействие прежде всего с США и станами G7, а также странами-партнёрами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил одобрение Палатой представителей Конгресса Соединённых Штатов нового пакета военной помощи Киеву, заявив, что с этим решением "Вашингтон не совсем опоздал". По его мнению, время для этих мер ещё не окончательно утрачено, хоть задержка и имеет реальные последствия на поле боя.
ТАСС / EPA / Tomasz Gzell