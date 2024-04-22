Япония раскрыла истинный размер помощи Украине, она почти вдвое больше заявленной

К настоящему моменту сумма оказанной Японией помощи Украине составляет 12 миллиардов долларов, сказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. До этого момента называлось официальное значение в 7,6 миллиардов долларов.

"Наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиарда долларов. Мы продолжим взаимодействие прежде всего с США и станами G7, а также странами-партнёрами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", — сказал он на пресс-конференции.