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22 апреля, 07:38

Япония раскрыла истинный размер помощи Украине, она почти вдвое больше заявленной

В Правительстве Японии заявили о помощи Украине на сумму 12 млрд долларов

К настоящему моменту сумма оказанной Японией помощи Украине составляет 12 миллиардов долларов, сказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. До этого момента называлось официальное значение в 7,6 миллиардов долларов.

"Наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиарда долларов. Мы продолжим взаимодействие прежде всего с США и станами G7, а также странами-партнёрами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", сказал он на пресс-конференции.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил одобрение Палатой представителей Конгресса Соединённых Штатов нового пакета военной помощи Киеву, заявив, что с этим решением "Вашингтон не совсем опоздал". По его мнению, время для этих мер ещё не окончательно утрачено, хоть задержка и имеет реальные последствия на поле боя.

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ТАСС / EPA / Tomasz Gzell

Юрий Лысенко
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