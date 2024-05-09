Посол Ноздрёв: РФ следит за японо-американскими манёврами у своих границ

Москва внимательно следит за японо-американскими манёврами у своих границ. Об этом заявил посол России в азиатском государстве Николай Ноздрёв.

"С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских манёвров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что РФ регулярно предупреждает Токио о контршагах, призванных блокировать военные угрозы, на которые Москва будет вынуждена пойти при продолжении такой активности.

Напомним, США, Япония и Филиппины договорились обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных альянсов QUAD и AUKUS. В частности, планируется проводить совместные военно-морские тренировки. Немногим позже представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил российскими СМИ, что Штаты намерены до конца года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса, а 15 апреля Вашингтон впервые развернул на Филиппинах комплекс MRC.