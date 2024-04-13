"Фейк ньюс": Захарова разнесла заявление Японии о "российской ядерной угрозе"
Захарова сочла заявление Японии о "ядерных угрозах" РФ примером дезинформации
Заявления властей Японии о "российской ядерной угрозе" являются классическим примером фейковых новостей, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова постпреда Японии при ООН Мицуко Сино о том, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы 1945 года. При этом она умолчала, что виновными в прошлой трагедии были США, а не Россия.
"Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала Захарова в беседе с газетой "Известия".
Дипломат также добавила, что японское правительство подобными выпадами попросту демонстрирует неуважение к памяти жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки.
А ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал стыдом и позором скандальное заявление премьера Японии Фумио Кисиды о "российской ядерной угрозе".
VK / МИД России