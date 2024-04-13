"Фейк ньюс": Захарова разнесла заявление Японии о "российской ядерной угрозе"

Заявления властей Японии о "российской ядерной угрозе" являются классическим примером фейковых новостей, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова постпреда Японии при ООН Мицуко Сино о том, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы 1945 года. При этом она умолчала, что виновными в прошлой трагедии были США, а не Россия.