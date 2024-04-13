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13 апреля, 05:13

Полянский назвал стыдом заявления Японии о ядерной угрозе без упоминания США

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © Telegram / Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © Telegram / Дмитрий Полянский

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны РФ, сделанное в Конгрессе США, является позорным. Так считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Кисиды, Россия "продолжает угрожать применением ядерного оружия" — и это вызывает обеспокоенность. Политик назвал Соединённые Штаты другом и союзником, но не упомянул, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году сбросили именно США.

"Какой стыд и позор", — прокомментировал Дмитрий Полянский выступление японского премьера на странице в соцсети X.

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А ранее Life.ru писал, что зампостпреда Японии при всемирной организации Мицуко Сино на заседании Совбеза ООН по Украине заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы Хиросимы и Нагасаки. При этом она умолчала, что виновными в прошлой трагедии были США, а не Россия.

Лариса Сафронова
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