Полянский назвал стыдом заявления Японии о ядерной угрозе без упоминания США

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны РФ, сделанное в Конгрессе США, является позорным. Так считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Кисиды, Россия "продолжает угрожать применением ядерного оружия" — и это вызывает обеспокоенность. Политик назвал Соединённые Штаты другом и союзником, но не упомянул, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году сбросили именно США.

"Какой стыд и позор", — прокомментировал Дмитрий Полянский выступление японского премьера на странице в соцсети X.