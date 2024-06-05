Но пока не поедет: Путин не увидел оснований не посещать Курилы
Путин заявил об отсутствии оснований не посещать Курилы
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии оснований не посещать Курильские острова. На это российский лидер указал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. При этом он признался, что пока поездки на Дальний Восток не предвидит.
"Не вижу оснований не посещать эти острова, правда, честно говоря, пока не планирую", — сказал Путин.
Напомним, Курилы стали суверенной российской территорией по итогам Второй мировой войны. Этот вопрос не подлежит пересмотру.
Ранее в китайских СМИ поделились интересным наблюдением о российской активности на Дальнем Востоке. Там заявили, что Россия строит на Курилах целую сеть разведывательных баз, посылая таким образом Японии сигнал о том, что помощь Украине не останется без последствий. При этом аналитики думают, что серьёзной угрозы для Токио нет, потому что базы носят скорее оборонительный характер.
Life.ru