Но пока не поедет: Путин не увидел оснований не посещать Курилы

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии оснований не посещать Курильские острова. На это российский лидер указал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. При этом он признался, что пока поездки на Дальний Восток не предвидит.

"Не вижу оснований не посещать эти острова, правда, честно говоря, пока не планирую", — сказал Путин.

Напомним, Курилы стали суверенной российской территорией по итогам Второй мировой войны. Этот вопрос не подлежит пересмотру.