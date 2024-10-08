Лавров: Россия сразу ответит, если Киеву разрешат пускать дальнобойные ракеты

«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент [РФ Владимир Путин] сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только оно будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — объяснил глава российской дипломатии.