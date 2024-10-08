Лавров: Россия сразу ответит, если Киеву разрешат пускать дальнобойные ракеты
Если Запад снимет ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами по российской территории, ответные меры России уже будут действовать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с Первым каналом.
«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент [РФ Владимир Путин] сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только оно будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — объяснил глава российской дипломатии.
Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что проведёт встречу с участием главы США Джо Байдена, на которой они обсудят возможность отмены запрета для Киева на атаки вглубь территории РФ. По мнению аналитиков, Запад действительно может пойти на этот шаг после освобождения Угледара российскими подразделениями. В МИД РФ отметили, что если западные партнёры выдадут Украине «ракетный карт-бланш», природа конфликта поменяется в корне.
Life.ru