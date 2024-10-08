«Изменит природу конфликта»: В МИД предупредили о последствиях ракетного карт-бланша для ВСУ
Замглавы МИД Грушко: Разрешение на удары ВСУ вглубь РФ изменит природу конфликта
Природа конфликта поменяется, если Киев получит от НАТО разрешение наносить удары по целям в глубине российской территории. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он напомнил, что президент Владимир Путин дал понять, что причастные к такому решению столкнутся с последствиями.
«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал он в ответ на вопрос о соответствующих дискуссиях в НАТО.
Ранее новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет обсуждаться возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории. Эксперты полагают, что Запад может решиться на такой шаг из-за сдачи ВСУ Угледара.
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