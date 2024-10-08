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8 октября, 06:09

«Изменит природу конфликта»: В МИД предупредили о последствиях ракетного карт-бланша для ВСУ

Замглавы МИД Грушко: Разрешение на удары ВСУ вглубь РФ изменит природу конфликта

Природа конфликта поменяется, если Киев получит от НАТО разрешение наносить удары по целям в глубине российской территории. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он напомнил, что президент Владимир Путин дал понять, что причастные к такому решению столкнутся с последствиями.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал он в ответ на вопрос о соответствующих дискуссиях в НАТО.

Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»
Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»

Ранее новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет обсуждаться возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории. Эксперты полагают, что Запад может решиться на такой шаг из-за сдачи ВСУ Угледара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID 1974

Владимир Озеров
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