«Изменит природу конфликта»: В МИД предупредили о последствиях ракетного карт-бланша для ВСУ

Природа конфликта поменяется, если Киев получит от НАТО разрешение наносить удары по целям в глубине российской территории. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он напомнил, что президент Владимир Путин дал понять, что причастные к такому решению столкнутся с последствиями.