Военные эксперты просчитали реакцию Запада на фиаско ВСУ в Угледаре

Потеря Угледара стала для Украины серьезным провалом. О том, какие дальнейшие шаги могут предпринять Запад и Киев в попытках исправить положение, рассказали Life.ru эксперты. Один из возможных вариантов — разрешение на удары внутрь России западным дальнобойным оружием.

«После потери Угледара Запад может попробовать разрешить бить своим оружием вглубь России. Английским оружием попробуют разрешить наносить удары. То есть, Британия всегда выступает первой на тему разрешения ударов по красным линиям. Не Вашингтон, а вот какие-то партнёры, англичане, это можно допустить», — пояснил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

В свою очередь руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов не уверен, что США и страны НАТО могут дать разрешение на применение оружия после того, как президент России Владимир Путин внёс поправки в ядерную доктрину.

«Не дай Бог реальная американская ракета прилетит в сторону Москвы, ситуация перейдёт к ядерному сценарию, чего очень боятся на Западе. Одно дело провоцировать Россию, другое дело – почувствовать себя в качестве цели, и Запада это коснется в первую очередь. Это наша земля, нашего Отечества. А вот ударить по Вашингтону и Лондону нам придётся, если они не поймут наших тезисов и будут передавать ракеты украинской стороне и управлять ими», — пояснил Михайлов.