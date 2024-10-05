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5 октября, 12:51

«Большинство русскоговорящие»: В освобождённом Угледаре нашли детей

Боец Шаман: Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети

Угледар. Обложка © Telegram / Donbass_Ugledar

Угледар. Обложка © Telegram / Donbass_Ugledar

Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети. Сейчас ВС России ожидают удобного момента, чтобы эвакуировать семьи в безопасное место, рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

«Русскоговорящие из них большинство, также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Угледара от ВСУ в городе остались около 115 мирных жителей. Со стороны военных им оказывается вся необходимая помощь.

Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара
Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара

Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армии, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар.

Наталья Демьянова
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