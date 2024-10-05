«Большинство русскоговорящие»: В освобождённом Угледаре нашли детей

Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети. Сейчас ВС России ожидают удобного момента, чтобы эвакуировать семьи в безопасное место, рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

«Русскоговорящие из них большинство, также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — приводит ТАСС его слова.