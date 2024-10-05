«Большинство русскоговорящие»: В освобождённом Угледаре нашли детей
Боец Шаман: Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети
Угледар. Обложка © Telegram / Donbass_Ugledar
Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети. Сейчас ВС России ожидают удобного момента, чтобы эвакуировать семьи в безопасное место, рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Русскоговорящие из них большинство, также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Угледара от ВСУ в городе остались около 115 мирных жителей. Со стороны военных им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армии, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар.