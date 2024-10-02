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2 октября, 09:46

ВСУ официально подтвердили потерю Угледара

Угледар был важным пунктом обороны ВСУ. Обложка © AP/TASS

Угледар был важным пунктом обороны ВСУ. Обложка © AP/TASS

ВСУ официально подтвердили выход из Угледара в ДНР. Оперативное командование группировки «Хортица» информирует, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону», «возникла угроза оцепления города».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление манёвра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Продвижение под Угледаром, «Искандер» размолол бригаду морпехов под Херсоном, ВС РФ идут к фермам в Селидове, ситуация 2 октября
Продвижение под Угледаром, «Искандер» размолол бригаду морпехов под Херсоном, ВС РФ идут к фермам в Селидове, ситуация 2 октября

Напомним, что Угледар долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, откуда велось наступление. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. Сегодня появились данные, что Армия России освободила город, подняв над местной администрацией российский флаг. В Генштабе Украины до последнего не комментировали поражение в Угледаре, но признали, что «ситуация для ВСУ сложная».

Марина Фещенко
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