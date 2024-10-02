ВСУ официально подтвердили потерю Угледара

ВСУ официально подтвердили выход из Угледара в ДНР. Оперативное командование группировки «Хортица» информирует, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону», «возникла угроза оцепления города».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление манёвра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — говорится в сообщении.