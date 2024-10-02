Продвижение под Угледаром, «Искандер» размолол бригаду морпехов под Херсоном, ВС РФ идут к фермам в Селидове, ситуация 2 октября ВС РФ освободили село Вишнёвое Харьковской области, после взятия Угледара наши военные зашли в шахту на окраине Богоявленки — подробнее на Life.ru. 2 октября, 09:46 Работа расчёта 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика: ситуация под Угледаром, 2 октября

Наши военные ещё вчера вечером зачистили Угледар от ВСУ. Эта точка в Донецкой Народной Республике важна тем, что располагается на возвышенности и имеет стратегическое значение с точки зрения дислокации войск. Теперь ВС РФ идут вглубь на Рубцовском направлении. Бойцы хунты, осознав всю ущербность своей ситуации, бегут в сторону Запада. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Наши военные взяли под контроль воздухоотвод шахты «Южнодонбасская», расположенной на окраине населённого пункта Богоявленка, пишет канал Condottiero. Это означает ещё один отрезанный путь и ещё один перерезанный канал для вэсэушников.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Западные СМИ также называют потерю Угледара ключевой. Reuters пишет, что вэсэушники могут быть загнаны в угол на этом направлении. Контроль над данным городом позволит российским военным усилить своё движение на другие позиции. Сейчас в Угледаре реют российские флаги, город полностью освобождён от ВСУ.

ВС РФ обходят Селидово по флангам, сообщает «Фронтовая птичка». На Покровском фронте ДНР официально освобождён Крутой Яр севернее Новогродовки, западнее идёт зачистка в районе Николаевки. Наши бойцы обогнули террикон шахты им. Коротченко, заняли АЗС на перекрёстке трассы М30 – Е50 и дороги между Селидовом и Новогродовкой. На южном фланге ВС РФ вошли в Цукурино с юга, нависают с севера и уже закрепились в восточной части посёлка.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что основные события происходят западнее Новогродовки, где наши части довольно широким фронтом пытаются продвинуться к трассе М30 и взять её под контроль в районе съезда на Селидово. «Добившись этого, мы полностью перережем снабжение гарнизона противника в городе с севера и тем самым обеспечим северный его охват». Сейчас идёт «разогрев» селидовских ферм, где засели боевики, ударами БПЛА. Это значит, что скоро туда зайдут наши силы.

Курская область, 2 октября

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Курской области сейчас развёрнута контрбатарейная борьба, пишет «Северный ветер». Наши военные из группировки войск «Север» ударяют по противнику расчётами пушек «Гиацинт-Б». Цель наших артиллеристов — мобильные бронированные группы и пункты временной дислокации боевиков ВСУ. Прилёты также организуются по пунктам связи и радиоэлектронной разведки. Ребята действуют чётко, им в этом помогают БПЛА, проводя разведку с воздуха. Благодаря такой тактике удаётся узнавать точные координаты для нанесения быстрых и сокрушительных ударов.

ВС РФ методично громят террористов под Курском. Потери Киева на этом направлении за минувшие сутки превысили 340 человек, уничтожено пять единиц вражеской бронетехники, среди которых два танка и три БМП. МО РФ публикует видео с кадрами боевой работы истребителя Су-35с, расчётов ЗРПК «Панцирь-С1». Также можно увидеть, как при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» наши военные сводят на нет попытки украинских террористов продвинуться ближе к Курску.

Самая кровопролитная борьба развернулась на юге Суджанского района в населённом пункте Плехово. Наши бойцы продолжают выдавливать врага из этой локации. Здесь уничтожены 18 боевиков, 3 миномёта и пункт управления БПЛА.

Херсонская и Харьковская области, 2 октября

Удар ОТРК «Искандер-М» по зданию в посёлке Великая Александровка Херсонской области. Видео © Telegram / ЧВК

Нашим военным удалось уничтожить бригаду морской пехоты из 60 человек. Боевики прятались в посёлке Великая Александровка Херсонской области, там они проводили совещание, во время которого и был прилёт. Российские ракеты также стёрли с лица земли технику морпехов — 15 автомобилей. Удар «Искандера» накрыл офицеров бригады ВСУ в 40 километрах от линии фронта. В ответ ВСУ выпустили 62 снаряда по нашему левобережью.

На юге Купянского направления в Харьковской области Минобороны России сообщило об освобождении от ВСУ села Вишнёвое. Ранее наступление шло севернее и южнее. По всей видимости, формируется новый выступ фронта, отмечают «Два майора».

Авторы Антон Плотников