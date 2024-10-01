Армия России отследила командиров ВСУ до места совещания и ликвидировала 60 из них одним ударом

Армия России отследила командиров 37-й бригады морской пехоты ВСУ до места совещания в Херсонской области и нанесла удар «‎Искандером-М». В результате ликвидировано до 60 руководителей подразделения, сообщает Минобороны РФ и публикует видео ювелирной работы.

В ведомстве пояснили, что ракетный удар нанесён по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады. В результате уничтожено до 60 офицеров из числа руководителей, три микроавтобуса и 12 автомобилей.