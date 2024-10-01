Армия России отследила командиров ВСУ до места совещания и ликвидировала 60 из них одним ударом
МО: 60 командиров 37-й бригады ВСУ уничтожено «Искандером» в Херсонской области
Армия России отследила командиров 37-й бригады морской пехоты ВСУ до места совещания в Херсонской области и нанесла удар «Искандером-М». В результате ликвидировано до 60 руководителей подразделения, сообщает Минобороны РФ и публикует видео ювелирной работы.
Командиры 37-й бригады морской пехоты ВСУ едут к месту совещания в Херсонской области. Видео © Минобороны РФ
В ведомстве пояснили, что ракетный удар нанесён по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады. В результате уничтожено до 60 офицеров из числа руководителей, три микроавтобуса и 12 автомобилей.
А ранее ВС РФ нанести удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. Ракета прилетела в 179-ый учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990), где действующие и отставные иностранные инструкторы обучали специалистов РЭБ. В Сети уже появилось видео с последствиями атаки. По словам Владимира Зеленского, погибли 41 человек, ещё 180 — ранены, но есть основания полагать, что он сильно занизил цифры.
Минобороны РФ