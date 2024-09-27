Россия прервала совещание высших офицеров «Шторма» в Кривом Роге, под руинами около 100 бойцов Подполье узнало об ударе по зданию УВД в Кривом Роге с офицерами нацбата «Шторм» 27 сентября, 08:28 В Кривом Роге зафиксирован прилёт в здание полицейского управления. Обложка © Telegram / Свои. Кривой Рог

На Украине прозвучали взрывы в Кривом Роге. Нацполиция страны сообщила в телеграм-канале, что российская ракета ударила по районному полицейскому управлению и сейчас на месте завалов работают экстренные службы.

В Кривом Роге зафиксирован прилёт в здание полицейского управления. Видео © Telegram / ЭКРД

В Кривом Роге зафиксирован прилёт в здание полицейского управления. Фото © Telegram / Свои. Кривой Рог

«Около 9:15 нанесён ракетный удар по районному управлению полиции. <…> В результате попадания разрушения получило административное здание», — говорится в заявлении.

Местные паблики публикуют кадры из Кривого Рога. Административное здание полицейского управления полностью уничтожено, восстановлению не подлежит. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что удар нанесён по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона «Шторм».

«Утром 27 сентября получил прилёт в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона «Шторм», созданного на базе патрульной полиции. Пока разгребают завалы, ориентировочно, до сотни находятся под завалами», – рассказал подпольщик РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российская армия вечером 25 сентября атаковала цели в Одесской области. Удары были нанесены по нефтехранилищу и военным базам украинской армии. Кроме резервуаров с ГСМ на территории порта «Южный» находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут в ближайших посёлках.

Авторы Татьяна Миссуми