Армия России ударила по кораблям с оружием в порту под Одессой и военным базам ВСУ
Подполье узнало о серии ударов по нефтехранилищу и судам с оружием под Одессой
Российская армия вечером 25 сентября атаковала цели в Одесской области. Удары были нанесены по нефтехранилищу и военным базам украинской армии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Около 22:00 со стороны посёлка Южное Одесской области послышался мощный взрыв. Предположительно, целью удара стало нефтехранилище, которое расположено у порта «Южный». Кроме резервуаров с ГСМ на территории находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут в населённом пункте.
«В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Есть подозрение, что привезли также водные беспилотники», — написал Лебедев.
Ещё один взрыв прогремел в стороне посёлка Гвардейское, вокруг которого расположено несколько военный частей и прочие объекты такого характера. Атакована была и база отдыха Чабанка, после удара по которой местные каналы объявили срочный сбор крови.
«Сегодня после прилёта по «старой одесской дороге» в сторону взрывов направилось более десятка «скорых» и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых. Также после взрывов к месту прилёта полетело несколько вертолётов», — рассказал подпольщик.
Со слов представителя сопротивления, во многих местах около Гвардейского были замечены иностранные военные, среди которых были и офицеры, для эвакуации которых и были посланы те самые вертолёты.
Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ проводят ротацию войск в Николаеве, меняя подобранных с улиц и схваченных возле подъездов мобилизованных на прошедших летние тренировки матёрых украинских боевиков.
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