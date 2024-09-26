Армия России ударила по кораблям с оружием в порту под Одессой и военным базам ВСУ

Российская армия вечером 25 сентября атаковала цели в Одесской области. Удары были нанесены по нефтехранилищу и военным базам украинской армии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Около 22:00 со стороны посёлка Южное Одесской области послышался мощный взрыв. Предположительно, целью удара стало нефтехранилище, которое расположено у порта «Южный». Кроме резервуаров с ГСМ на территории находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут в населённом пункте.

«В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Есть подозрение, что привезли также водные беспилотники», — написал Лебедев.

Ещё один взрыв прогремел в стороне посёлка Гвардейское, вокруг которого расположено несколько военный частей и прочие объекты такого характера. Атакована была и база отдыха Чабанка, после удара по которой местные каналы объявили срочный сбор крови.

«Сегодня после прилёта по «старой одесской дороге» в сторону взрывов направилось более десятка «скорых» и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых. Также после взрывов к месту прилёта полетело несколько вертолётов», — рассказал подпольщик.

Со слов представителя сопротивления, во многих местах около Гвардейского были замечены иностранные военные, среди которых были и офицеры, для эвакуации которых и были посланы те самые вертолёты.