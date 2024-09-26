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26 сентября, 07:10

Армия России ударила по кораблям с оружием в порту под Одессой и военным базам ВСУ

Подполье узнало о серии ударов по нефтехранилищу и судам с оружием под Одессой

Российская армия вечером 25 сентября атаковала цели в Одесской области. Удары были нанесены по нефтехранилищу и военным базам украинской армии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Около 22:00 со стороны посёлка Южное Одесской области послышался мощный взрыв. Предположительно, целью удара стало нефтехранилище, которое расположено у порта «Южный». Кроме резервуаров с ГСМ на территории находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут в населённом пункте.

«В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Есть подозрение, что привезли также водные беспилотники», — написал Лебедев.

Ещё один взрыв прогремел в стороне посёлка Гвардейское, вокруг которого расположено несколько военный частей и прочие объекты такого характера. Атакована была и база отдыха Чабанка, после удара по которой местные каналы объявили срочный сбор крови.

«Сегодня после прилёта по «старой одесской дороге» в сторону взрывов направилось более десятка «скорых» и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых. Также после взрывов к месту прилёта полетело несколько вертолётов», — рассказал подпольщик.

Со слов представителя сопротивления, во многих местах около Гвардейского были замечены иностранные военные, среди которых были и офицеры, для эвакуации которых и были посланы те самые вертолёты.

Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»
Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ проводят ротацию войск в Николаеве, меняя подобранных с улиц и схваченных возле подъездов мобилизованных на прошедших летние тренировки матёрых украинских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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