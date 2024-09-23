Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»

По украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ Запорожье нанесён удар. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Запорожье было два взрыва. Оба взрыва на территории завода «Мотор Сич». Завод известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

Подпольщик добавил, что после взрывов к заводу направилось несколько карет скорой помощи. Лебедев выразил мнение, что как минимум один прилёт был в склад готовой продукции, так как детонация оказалась сильной и продолжительной. Он добавил, что на заводе также дислоцируется около 400 военных.