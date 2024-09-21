Лагерь «свежих бандеровцев» в Сумах уничтожен ударом авиабомбы Подполье: ВС РФ нанесли удар при помощи ФАБ по месту дислокации ВСУ в Сумах 21 сентября, 14:37 Российская авиация уничтожила лагерь ВСУ в Сумах. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Российские военные нанесли точный удар фугасной авиабомбой (ФАБ) по местоположению солдат ВСУ в Сумах, где готовились вражеские резервы для атаки на Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

«ФАБ прилетел. Прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наёмники или нет — пока выясняем, но скорые и военные, и гражданские уже помчались», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что авиация ВС РФ нанесла удары по скоплению живой силы и техники ВСУ у 18 населённых пунктов в курском приграничье и ещё в 14 районах Сумской области.

Авторы Татьяна Миссуми