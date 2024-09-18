В трёх украинских регионах прогремели взрывы
Украинские СМИ заявили о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучит воздушная тревога.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне также оказалась Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Одесская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области.
Ранее оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам 7 бригад ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области. Военные атаковали противника в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.
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