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18 сентября, 20:37

В трёх украинских регионах прогремели взрывы

Украинские СМИ заявили о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучит воздушная тревога.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне также оказалась Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Одесская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области.

В Черниговской области Украины прогремели взрывы
В Черниговской области Украины прогремели взрывы

Ранее оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам 7 бригад ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области. Военные атаковали противника в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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