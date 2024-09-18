В трёх украинских регионах прогремели взрывы

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучит воздушная тревога.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне также оказалась Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Одесская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области.