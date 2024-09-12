В Черниговской области Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ пишут о взрывах в Черниговской области. Также сообщается о серии хлопков в подконтрольной Киеву части города Херсона.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в упомянутых регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.