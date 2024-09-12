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11 сентября, 21:14

В Черниговской области Украины прогремели взрывы

СМИ: В подконтрольном Киеву Херсоне и Черниговской области прогремели взрывы

Украинские СМИ пишут о взрывах в Черниговской области. Также сообщается о серии хлопков в подконтрольной Киеву части города Херсона.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в упомянутых регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.

В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры

Тем временем в городе Сумы на севере Украины вечером в среду, 11 сентября, прогремело два взрыва. Другие детали не приводятся.

Обложка ©

freepik / vector_corp

Оксана Попова
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