В Черниговской области Украины прогремели взрывы
СМИ: В подконтрольном Киеву Херсоне и Черниговской области прогремели взрывы
Украинские СМИ пишут о взрывах в Черниговской области. Также сообщается о серии хлопков в подконтрольной Киеву части города Херсона.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в упомянутых регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.
Тем временем в городе Сумы на севере Украины вечером в среду, 11 сентября, прогремело два взрыва. Другие детали не приводятся.
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