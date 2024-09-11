В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры
В городе Никополь Днепропетровской области Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак.
Тип и количество инфраструктурных объектов не уточняются. Также власти не сообщили о степени повреждений объектов.
Ранее сообщалось, что в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы. В это время в регионе звучала воздушная тревога.
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