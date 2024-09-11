В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры

В городе Никополь Днепропетровской области Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак.

Тип и количество инфраструктурных объектов не уточняются. Также власти не сообщили о степени повреждений объектов.