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Регион
11 сентября, 05:28

В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры

В городе Никополь Днепропетровской области Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак.

Тип и количество инфраструктурных объектов не уточняются. Также власти не сообщили о степени повреждений объектов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы. В это время в регионе звучала воздушная тревога.

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Подполье сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Харьковской области
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Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Иван Косицын
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