Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 22:33

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы произошли в Сумской области на севере Украины

В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Другие детали не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Николаевская, Полтавская и Черниговская области.

Украинцы второй день подряд взрывают гранаты под Полтавой
Украинцы второй день подряд взрывают гранаты под Полтавой

На прошлой неделе сообщалось о взрывах в четырёх украинских регионах. По данным местных СМИ, они прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях.

Обложка ©

flickr / kds8404

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров