Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Другие детали не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Николаевская, Полтавская и Черниговская области.