Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы произошли в Сумской области на севере Украины
В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Другие детали не приводятся.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Николаевская, Полтавская и Черниговская области.
На прошлой неделе сообщалось о взрывах в четырёх украинских регионах. По данным местных СМИ, они прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях.
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