Украинцы второй день подряд взрывают гранаты под Полтавой

В городе Гребёнка Полтавской области Украины пьяный мужчина взорвал гранату возле пятиэтажки. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате пострадало три человека, которые находились в беседке неподалёку.

Кадр с места взрыва гранаты в Полтавской области. Фото © Telegram / Національна поліція України

Инцидент произошёл в ночь на 10 сентября во время комендантского часа. Согласно информации ведомства, 28-летний подозреваемый был оперативно задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

«Раненых доставили в больницу, к счастью, угрозы их жизни нет», — добавили в полиции.