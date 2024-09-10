Украинцы второй день подряд взрывают гранаты под Полтавой
Житель Полтавской области взорвал гранату во дворе дома, есть пострадавшие
В городе Гребёнка Полтавской области Украины пьяный мужчина взорвал гранату возле пятиэтажки. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате пострадало три человека, которые находились в беседке неподалёку.
Кадр с места взрыва гранаты в Полтавской области. Фото © Telegram / Національна поліція України
Инцидент произошёл в ночь на 10 сентября во время комендантского часа. Согласно информации ведомства, 28-летний подозреваемый был оперативно задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
«Раненых доставили в больницу, к счастью, угрозы их жизни нет», — добавили в полиции.
Ранее похожий случай произошёл в другом городе Полтавской области. В Лубнах мужчина подорвал граната возле входа в магазин.
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