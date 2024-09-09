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9 сентября, 12:44

В украинском городе Лубны мужчина подорвал гранату у входа в магазин и погиб

В Лубнах в Полтавской области 8 сентября неизвестный мужчина подорвал гранату у входа в магазин АТБ. Он погиб на месте, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Неизвестный подорвал гранату в украинском городе Лубны. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Всё произошло вечером. В результате взрыва ранения получили ещё три человека. Что именно побудило мужчину использовать снаряд в общественном месте — неизвестно, все обстоятельства выясняются.

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Ранее похожий случай произошёл под Одессой. Там мужчина бросил гранату в толпу. В результате пришествия ранения получили пять человек. Сам неадекват был в нетрезвом виде, он высказывал претензии неизвестным людям и в конце концов просто выдернул чеку, кинув Ф-1 в помещение.

Обложка ©

Telegram / «Политика Страны»

Наталья Афонина
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