В украинском городе Лубны мужчина подорвал гранату у входа в магазин и погиб

В Лубнах в Полтавской области 8 сентября неизвестный мужчина подорвал гранату у входа в магазин АТБ. Он погиб на месте, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Неизвестный подорвал гранату в украинском городе Лубны. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Всё произошло вечером. В результате взрыва ранения получили ещё три человека. Что именно побудило мужчину использовать снаряд в общественном месте — неизвестно, все обстоятельства выясняются.