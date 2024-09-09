В украинском городе Лубны мужчина подорвал гранату у входа в магазин и погиб
В Лубнах в Полтавской области 8 сентября неизвестный мужчина подорвал гранату у входа в магазин АТБ. Он погиб на месте, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Неизвестный подорвал гранату в украинском городе Лубны. Видео © Telegram / «Политика Страны»
Всё произошло вечером. В результате взрыва ранения получили ещё три человека. Что именно побудило мужчину использовать снаряд в общественном месте — неизвестно, все обстоятельства выясняются.
Ранее похожий случай произошёл под Одессой. Там мужчина бросил гранату в толпу. В результате пришествия ранения получили пять человек. Сам неадекват был в нетрезвом виде, он высказывал претензии неизвестным людям и в конце концов просто выдернул чеку, кинув Ф-1 в помещение.
Telegram / «Политика Страны»