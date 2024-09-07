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Регион
7 сентября, 14:23

Российские сапёры раскусили попытку ВСУ подорвать их миной-сюрпризом

Сапёры Росгвардии обнаружили и уничтожили мину-сюрприз в ЛНР

Инженеры Росгвардии обнаружили мину-сюрприз в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сапёры Росгвардии обнаружили и уничтожили мину-сюрприз в ЛНР. Видео © Telegram / Росгвардия

«При проведении инженерной разведки росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно установленный с миной-сюрпризом», — говорится в сообщении.

Служебная собака кинологов подтвердила догадку специалистов. Использовав накладной заряд, сапёры уничтожили мину на месте.

Сапёр Росгвардии рассказал о новой подлой уловке ВСУ
Сапёр Росгвардии рассказал о новой подлой уловке ВСУ

Ранее Life.ru писал, что сапёры МЧС обезвредили боевую часть "Точки-У" ВСУ в Курской области. Опасный предмет обнаружили на одном из объектов инфраструктуры. 3 сентября сообщалось, что специалисты в регионе обезвредили 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Никита Никонов
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