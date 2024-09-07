Российские сапёры раскусили попытку ВСУ подорвать их миной-сюрпризом
Сапёры Росгвардии обнаружили и уничтожили мину-сюрприз в ЛНР
Инженеры Росгвардии обнаружили мину-сюрприз в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Сапёры Росгвардии обнаружили и уничтожили мину-сюрприз в ЛНР. Видео © Telegram / Росгвардия
«При проведении инженерной разведки росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно установленный с миной-сюрпризом», — говорится в сообщении.
Служебная собака кинологов подтвердила догадку специалистов. Использовав накладной заряд, сапёры уничтожили мину на месте.
Ранее Life.ru писал, что сапёры МЧС обезвредили боевую часть "Точки-У" ВСУ в Курской области. Опасный предмет обнаружили на одном из объектов инфраструктуры. 3 сентября сообщалось, что специалисты в регионе обезвредили 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров.
Telegram / Росгвардия