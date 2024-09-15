ВКС России поразили резервы 7 бригад ВСУ в Сумской области

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по резервам 7 бригад ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ», — доложили в ведомстве.

Наши парни атаковали противника в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.