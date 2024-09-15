ВСУ за сутки потеряли до 765 бойцов в боях с группой «Юг» ВС РФ

Группировка «Юг» ВС РФ за минувшие сутки улучшила занимаемые позиции и отбила три контратаки ВСУ. Противник потерял до 765 бойцов и пять складов с боеприпасами, доложили в пресс-службе Минобороны России.

«Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона «Айдар»*, — проинформировали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что потери ВС Украины составили до 765 человек личного состава. Также враг лишился 10 машин, 152-миллиметрового орудия Д-20, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровой САУ «Гвоздика», двух 105-миллиметровых гаубиц L-119 британского производства, 105-миллиметрового орудия М119 американского производства и пяти полевых складов с боеприпасами.

Сегодня в Минобороны сообщили и о другом впечатляющем успехе российской армии. За прошедшие 24 часа ВС РФ уничтожили сразу три истребителя ВВС ВСУ: один МиГ-29 и два Су-27, которые являются одними из самых ценных машин в распоряжении противника.