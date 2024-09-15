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Регион
15 сентября, 09:24

ВСУ не могут наводить ракеты из-за российских РЭБ

Times: Средства РЭБ РФ сделали бесполезными украинские системы GPS

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали попытки ВСУ использовать систему GPS для наведения ракет бесполезными. Комплексы просто заглушают оружие Украины, пишет газета The Times со ссылкой на военный источник.

«Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат её», — уточнили в статье, отметив, что теперь у ВСУ нет возможности использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Ранее Life.ru сообщил о том, что у киевского режима вовсе начали заканчиваться Storm Shadow. Запасы орудия почти на нуле из-за ударов по Крыму. Во время атак на полуостров в северной части Чёрного моря Украина использовала большое количество данных ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Наталья Афонина
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