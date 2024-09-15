Два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 сбиты во время боевого вылета
Минобороны РФ сообщило о двух сбитых за сутки украинских Су-27 и одном МиГ-29
Украинский Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech
Добычей российских сил за минувшие сутки стали стразу три украинских истребителя – один МиГ-29 и два Су-27, который считается одним из самых ценных самолётов ВСУ. Об этом отчиталось Минобороны России в сводке от 15 сентября.
«ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. Также средства ПВО уничтожили истребитель МиГ-29», — отметили в МО. Помимо этого наши военные перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотников, 22 из которых сбили вне зоны проведения СВО.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования. А в конце августа появилась информация о потере ВСУ первого истребителя F-16. В Раде заявили, что причиной крушения самолёта стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. Владимир Зеленский на фоне этого уволил командующего Воздушными силами Олещука*, но как утверждает Киев, это произошло не из-за крушения F-16.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.