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Регион
15 сентября, 09:35
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Армия России разнесла железнодорожный эшелон с заморскими танками ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон с иностранной техникой ВСУ

Российская армия поразила железнодорожный эшелон, на котором ВСУ перевозили иностранную боевую технику. Кроме того, был уничтожен цех, где производились компоненты оперативно-тактических ракет в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские войска за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах СВО.

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Российские войска могли конфисковать с подбитого железнодорожного эшелона некоторые трофейные образцы. Ранее замкомандующего ЮВО заявил, что ВС РФ дарят «вторую жизнь» 30% техники ВСУ, ремонтируя её и вновь отправляя в бой, но уже под своими флагами.

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Владимир Озеров
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