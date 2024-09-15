Армия России разнесла железнодорожный эшелон с заморскими танками ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон с иностранной техникой ВСУ
Российская армия поразила железнодорожный эшелон, на котором ВСУ перевозили иностранную боевую технику. Кроме того, был уничтожен цех, где производились компоненты оперативно-тактических ракет в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет», — отчитались в ведомстве.
В Минобороны добавили, что российские войска за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах СВО.
Российские войска могли конфисковать с подбитого железнодорожного эшелона некоторые трофейные образцы. Ранее замкомандующего ЮВО заявил, что ВС РФ дарят «вторую жизнь» 30% техники ВСУ, ремонтируя её и вновь отправляя в бой, но уже под своими флагами.
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