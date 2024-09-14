Почти треть трофейных БТР и танков ВСУ снова идут в бой, но уже в цветах ВС России Замкомандующего ЮВО Разумихин: ВС РФ применяют 30% трофейной техники в зоне СВО 14 сентября, 15:06 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российской армии поступает около 30% отремонтированной боевой техники, которую захватили у ВСУ бойцы Южной группировкой войск во время выполнения задач спецоперации. Об этом сообщил журналистам замкомандующего подразделениями ЮВО генерал-лейтенант Евгений Разумихин.

«В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — подчеркнул он.

По его словам, большая часть трофейного вооружения — это оружие, находившееся в странах Варшавского договора и переданное Киеву ещё в начале СВО. Речь идёт о бронемашинах, БТР, танках.

Ранее сообщалось, что ВСУ отступают из Курской области, бросая технику и тела своих погибших солдат. Минобороны РФ опубликовало видео из приграничного района: военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота показали, что противник оставляет на поле боя даже легко повреждённую технику. Так, морпехам ВС РФ удалось захватить и перегнать своим ходом канадскую боевую бронированную машину Roshel Senator. Также военные в качестве трофеев захватили образцы оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.

Авторы Татьяна Миссуми